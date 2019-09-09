Неманья Видич: Гвардиола изменил Месси. До работы с ним Лео был предсказуем

Бывший капитан «МЮ» Неманья Матич заявил, что испанский специалист Хосеп Гвардиола нашел для Лионеля Месси идеальное место на поле, благодаря чему аргентинец стал более эффективен.
«Я считаю, что он изменил Месси. До работы с Гвардиолой Лео играл на фланге. Он смещался в центр, после чего наносил удар по воротам. Да, он был опасен, но предсказуем.
Хосеп изменил Месси. Он поставил его в центр и заставил всю команду играть на него. Таким образом, Лео атаковал соперника вместе с вингерами. Я играл с ним дважды и оба раза мы потерпели поражение», – сказал Видич в интервью The Athletic.
Гвардиола тренировал «Барселону» с 2008 по 2012 год. Ранее он заявил, что Месси является лучшим футболистом в истории.
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