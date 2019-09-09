Константин Зырянов: Дзюба – лидер сборной России

Встреча квалификационного раунда чемпионата Европы-2020 пройдет 9 сентября в Калининграде.
– Впервые слышу, что кто-то готовится закидывать шапками соперника; главное, что не слышал этого от наших футболистов и тренера. А то, что общественность у нас собирается закидывать шапками, это обычное дело. Я просто хочу пожелать сборной удачи, справиться с общественным мнением и сыграть в свой футбол.
Дзюба – один из лидеров отборочного турнира по системе «гол+пас»? Это здорово! Я пожелаю Артему продолжать в том же духе. Он лидер сборной, за ним тянутся все остальные игроки. Здорово, что у нас в команде есть лидер, – приводит слова Зырянова ТАСС.
Текстовая трансляция матча.
«Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы после победы Хабиба» Житель столицы Дагестана Камиль рассказал «Советскому споту», как в Махачкале болели за Хабиба. 08.09.2019 10:00 ММА Волохов Юрий Медведев показал средний палец трибунам. А после – обыграл Фелисиано Лопеса Даниил Медведев впервые в карьере пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В субботу рано утром по московскому времени он победил Фелисиано Лопеса – 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. 31.08.2019 14:26 Теннис Мысин Николай «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий Медведев – первый после Сафина. Россиянин вышел в финал US Open Даниил Медведев отыграл сетбол в первой партии, дожал болгарина Григора Димитрова в трех сетах и впервые в карьере пробился в финал на «Большом шлеме». Первым из россиян – после успеха Марата Сафина на Australian Open в 2005 году. 07.09.2019 04:00 Теннис Мысин Николай Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Станислав Черчесов: Недооценки нет – есть флаг и гимн Главный тренер сборной России рассказал о подготовке к матчу против Казахстана, победа над которым практически откроет нашей команде дорогу в финальную стадию Евро-2020. 08.09.2019 18:15 Футбол Сергеев Иван Сезон откроет Валиева – новая претендентка на олимпийское золото от Тутберидзе Сегодня в Куршевеле стартует первый этап юниорского Гран-при, где Россию будет представлять Камила Валиева, наша 13-летняя кандидатка в чемпионки Пекина-2022. 22.08.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев Сколько стоит Проворов? Из наших игроков НХЛ лишь он остался без контракта После того как в среду «Ванкувер» наконец подписал новый договор с нападающим Николаем Голдобиным – 900 тысяч долларов на один сезон, из наших игроков НХЛ без контракта остался только защитник «Филадельфии» Иван Проворов. 06.09.2019 12:30 Хоккей Славин Виталий Трусова и Туктамышева затмили Загитову с Медведевой (видео) В «Лужниках» произвольными программами завершились предсезонные контрольные прокаты сильнейших фигуристов России. 08.09.2019 23:15 Фигурное катание Тигай Лев Уничтожение «Йокерита», мощный старт от Заварухина. Как прошел день в КХЛ «Советский спорт» рассказывает о матчах дня. 05.09.2019 21:30 Хоккей Костяев Иван