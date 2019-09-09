Константин Зырянов: Дзюба – лидер сборной России - Советский спорт
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09 сентября 2019 19:48ФутболКоноплев Александр

Константин Зырянов: Дзюба – лидер сборной России

Экс-полузащитник «Амкара» и «Зенита» Константин Зырянов уверен, что футболисты сборной России серьезно относятся к предстоящему матчу против сборной Казахстана. 

Встреча квалификационного раунда чемпионата Европы-2020 пройдет 9 сентября в Калининграде.

– Впервые слышу, что кто-то готовится закидывать шапками соперника; главное, что не слышал этого от наших футболистов и тренера. А то, что общественность у нас собирается закидывать шапками, это обычное дело. Я просто хочу пожелать сборной удачи, справиться с общественным мнением и сыграть в свой футбол.

Дзюба – один из лидеров отборочного турнира по системе «гол+пас»? Это здорово! Я пожелаю Артему продолжать в том же духе. Он лидер сборной, за ним тянутся все остальные игроки. Здорово, что у нас в команде есть лидер, – приводит слова Зырянова ТАСС.

Текстовая трансляция матча.

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