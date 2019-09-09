Азербайджан сыграл вничью с Хорватией и набрал первое очко в квалификации Евро-2020 Неожиданный результат в Баку.

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В матче шестого тура отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 сборная Азербайджана дома сыграла вничью с Хорватией – 1:1.

У гостей с пенальти отличился Лука Модрич (11-я минута), а у хозяев – Тамкин Халилзаде (72), которому ассистировал экс-игрок молодежной сборной России Рамиль Шейдаев.

Для азербайджанцев это первое очко в нынешнем отборочном турнире. У хорватов – десять очков после пяти игр.