Артем Дзюба: Был бы не против остаться в «Зените» Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал ситуацию вокруг своего контракта.

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Его соглашение с петербуржцами истекает 30 июня 2020 года.

– Подписал контракт с компанией Мендеша. С его представителями. Зимой была конкретика. Так что прошлой зимой я мог уйти, как я понимаю, в «Эвертон». Но я не хотел. Потому что зимой это бы неправильно было. Мы должны были стать чемпионами России. Все к этому шло. И, как выяснилось, правильно сделал, что не ушел. А летом я действительно надеялся, что что-то будет. Но конкретики, к сожалению, не было. Возможны были аренды. Возможно, еще что-то. Но только разговоры. А чтобы просто запихнуть меня… я так не хотел.

Ну и помимо того, что конкретики не было, в беседах с руководством «Зенита» услышал приятные слова и решил, что будет правильно остаться. Вообще, очень много факторов. И то, что не было конкретики, и то, что в команде у нас очень хорошая атмосфера сейчас, химия определенная с ребятами.