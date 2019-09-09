Жирков проводит 90-й матч за сборную России Небольшой юбилей.

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Матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Россия – Казахстан стал Юрия Жиркова 90-м в составе национальной команды. В них футболист забил два мяча.

Чаще него за сборную играли Сергей Игнашевич (127), Игорь Акинфеев (111), Василий Березуцкий (101) и Александр Кержаков (91). С учетом выступлений за сборные СССР и СНГ впереди Жиркова Виктор Онопко (113), Олег Блохин (112) и Ринат Дасаев (91).

Уроженец Тамбова дебютировал в сборной России 9 февраля 2005 года в матче против Италии. Его первый гол пришелся на 61-й матч.

Текстовая трансляция матча.