Россия – Казахстан. Фернандес открыл счет на 89-й минуте Россия – Казахстан – 1:0.

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В матче шестого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между Россией и Казахстаном открыт счет.

На 89-й минуте отличился защитник хозяев Марио Фернандес, которому ассистировал Александр Головин.

Текстовая трансляция матча.