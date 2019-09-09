Россия победила Казахстан, забив на последних минутах

В матче шестого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная России в Калининграде обыграла Казахстан – 1:0.
Единственный мяч на 89-й минуте забил Марио Фернандес.
Сборная России набрала 15 очков и занимает второе место в группе I, отставая от бельгийцев на три очка.
У Казахстана – семь очков и третья позиция.
Чемпионат Европы-2020
Отборочный раунд
Группа I
Шестой тур
Россия – Казахстан – 1:0 (0:0)
Гол: Фернандес, 89.
Россия: Гилерме, Фернандес, Семенов, Джикия, Жирков, Ахметов (Зобнин, 63), Ан. Миранчук (Ионов, 57), Оздоев, Головин, Дзюба, Черышев (Кудряшов, 55).
Казахстан: Непогодов, Ерланов, Малый, Марочкин, Бейсебеков, Перцух, Абикен, Шомко, Федин (Мужиков, 77), Жуков (Исламхан, 61), Щеткин (Аймбетов, 90+3).