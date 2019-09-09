Россия победила Казахстан, забив на последних минутах Трудная победа.

В матче шестого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная России в Калининграде обыграла Казахстан – 1:0.

Единственный мяч на 89-й минуте забил Марио Фернандес.

Сборная России набрала 15 очков и занимает второе место в группе I, отставая от бельгийцев на три очка.

У Казахстана – семь очков и третья позиция.

Чемпионат Европы-2020

Отборочный раунд

Группа I

Шестой тур

Россия – Казахстан – 1:0 (0:0)

Гол: Фернандес, 89.

Россия: Гилерме, Фернандес, Семенов, Джикия, Жирков, Ахметов (Зобнин, 63), Ан. Миранчук (Ионов, 57), Оздоев, Головин, Дзюба, Черышев (Кудряшов, 55).

Казахстан: Непогодов, Ерланов, Малый, Марочкин, Бейсебеков, Перцух, Абикен, Шомко, Федин (Мужиков, 77), Жуков (Исламхан, 61), Щеткин (Аймбетов, 90+3).