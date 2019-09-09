Бельгия разгромила Шотландию, Кипр обыграл Сан-Марино Завершились два матча группы I отборочного турнира чемпионата мира-2020.

Сборная Шотландии дома уступила Бельгии – 0:4. На счету Кевина Де Брюйне гол и три результативных передачи.

Кипр на выезде обыграл Сан-Марино – 4:0.

Сборная Бельгии лидирует в группе I с шестью победами в шести матчах, опережая Россию на три очка.

Сборная Кипра с семью очками занимает четвертое место. Шотландия – пятая, Сан-Марино – шестое.