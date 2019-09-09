Бельгия разгромила Шотландию, Кипр обыграл Сан-Марино

Сборная Шотландии дома уступила Бельгии – 0:4. На счету Кевина Де Брюйне гол и три результативных передачи.
Кипр на выезде обыграл Сан-Марино – 4:0.
Сборная Бельгии лидирует в группе I с шестью победами в шести матчах, опережая Россию на три очка.
Сборная Кипра с семью очками занимает четвертое место. Шотландия – пятая, Сан-Марино – шестое.
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