Артем Дзюба: Сборная России вырабатывает менталитет победителя - Советский спорт
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10 сентября 2019 00:25ФутболКоноплев Александр

Артем Дзюба: Сборная России вырабатывает менталитет победителя

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу над Казахстаном (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Единственный мяч на 89-й минуте забил Марио Фернандес.

– В эпизоде с голом толкался с кем-то из сборной Казахстана, увидел, что Марио перепрыгнул, ударил – вратарь почти вытащил, но мяч залетел в ворота. Очень важный гол, Марио – умничка. Очень важно было набрать три очка, потому что вскрыть Казахстан очень тяжело.

Мы вырабатываем менталитет победителя. Надо отдавать все свои силы, а думать потом. Свисток прозвучал, и потом будем анализировать, где недоработали, где некачественно сыграли. Нужно верить до конца, биться, сражаться, в этом наша сила. Если у нас кто-то выпадает, мы начинаем проседать. Мы сильны именно командной игрой, – сказал Дзюба в эфире канала «Матч Премьер».

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