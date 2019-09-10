Артем Дзюба: Сборная России вырабатывает менталитет победителя

Единственный мяч на 89-й минуте забил Марио Фернандес.
– В эпизоде с голом толкался с кем-то из сборной Казахстана, увидел, что Марио перепрыгнул, ударил – вратарь почти вытащил, но мяч залетел в ворота. Очень важный гол, Марио – умничка. Очень важно было набрать три очка, потому что вскрыть Казахстан очень тяжело.
Мы вырабатываем менталитет победителя. Надо отдавать все свои силы, а думать потом. Свисток прозвучал, и потом будем анализировать, где недоработали, где некачественно сыграли. Нужно верить до конца, биться, сражаться, в этом наша сила. Если у нас кто-то выпадает, мы начинаем проседать. Мы сильны именно командной игрой, – сказал Дзюба в эфире канала «Матч Премьер».
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