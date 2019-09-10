Станислав Черчесов: Мы делали свою работу, то, что хотели, сделали Главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал поскорее забыть победу над Казахстаном (1:0) в квалификации Евро-2020.

– Победили, и нужно забыть. Завтра посмотреть и проанализировать. Мы делали свою работу, то, что хотели, сделали. Единственное, не было завершающего паса и удара, – приводит слова Черчесова ТАСС.

Сборная России с 15 очками в шести турах занимает второе место в своей группе.