Андрей Семенов – о Казахстане: Неприятно, когда десять человек находятся сзади Защитник сборной России Андрей Семенов признался, что в перерыве матча с Казахстаном (1:0) игроков ждал серьезный разговор с тренерским штабов.

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Единственный мяч на 89-й забил Марио Фернандес.

– У нас то не доходили передачи, то удары шли мимо, все время чего-то не хватало. По сборную Казахстана скажу, что это организованная команда, с хорошей выучкой. Неприятно, когда десять человек находятся сзади. У нас в перерыве был серьезный разговор, и мы сами понимали, что надо добавлять, прибавлять в темпе. Игру сами начали вальяжно и на второй тайм вышли более организованно, – сказал Семенов в эфире «Матч Премьер».