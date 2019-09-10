Андрей Семенов – о Казахстане: Неприятно, когда десять человек находятся сзади

Единственный мяч на 89-й забил Марио Фернандес.
– У нас то не доходили передачи, то удары шли мимо, все время чего-то не хватало. По сборную Казахстана скажу, что это организованная команда, с хорошей выучкой. Неприятно, когда десять человек находятся сзади. У нас в перерыве был серьезный разговор, и мы сами понимали, что надо добавлять, прибавлять в темпе. Игру сами начали вальяжно и на второй тайм вышли более организованно, – сказал Семенов в эфире «Матч Премьер».
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