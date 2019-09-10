Станислав Черчесов: Игроки через месяц даже не вспомнят, что там было в сентябре Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высоко оценил игру своих футболистов в матчах отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (2:1) и Казахстана (1:0).

– Мы играли на более высоких скоростях, чем в Шотландии. Арифметически оцениваю на пять баллов эти игры, шесть очков из шести. Мы еще не успели разобрать игру с Шотландией. Работа тренеров специфична – игроки через месяц снова приедут и даже не вспомнят, что там было в сентябре, – приводит слова Черчесова ТАСС.