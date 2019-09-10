Станислав Черчесов: Ни о какой недооценке Казахстана речи не было Главный тренер сборной России Станислав Черчесов похвалил сборную Казахстана.

9 сентября Россия обыграла Казахстан со счетом 1:0 в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Единственный мяч забил Марио Фернандес на 89-й минуте.

– Ни о какой недооценке речи не было. Казахстан хорошая команда, у них семь очков. Виден почерк тренера.

– Ожидали такого сопротивления от Казахстана?

– Ожидал. Если бы не ожидал, у нас были бы большие проблемы. Каждая игра это новый спектакль, – передает слова Черчесова «Матч ТВ».