Франческо Тотти: Фанаты «Ромы» оценят Мхитаряна, так как он всегда стремится проявить себя - Советский спорт
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10 сентября 2019 08:06Футбол

Франческо Тотти: Фанаты «Ромы» оценят Мхитаряна, так как он всегда стремится проявить себя

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти оценил переход полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна.

- Мхитарян может принести в команду качество и количество, так что это хороший переход. Фанаты наверняка оценят его здесь, так как он обладает отличной техникой и всегда стремится проявить себя, - цитирует Тотти Sky Sports Italia.

Добавим, что накануне хавбек отметился дублем за сборную Армении в матче 6-го тура квалификации чемпионата Европы 2020 года против команды Боснии и Герцеговины (4:2).

Напомним, что Мхитарян 2 сентября перешел в «Рому» из «Арсенала» на правах аренды до конца сезона-2019/20. Полузащитник выступал за «канониров» с января 2018 года. На его счету девять мячей в 58 играх за лондонцев.

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