Дзюба опубликовал видео из победной раздевалки сборной России Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился видео из раздевалки команды после победы над Казахстаном (1:0) в матче квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года.

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Напомним, что встреча прошла в понедельник, 9 сентября, в Калининграде. Единственный мяч в этой игре забил защитник сборной России Марио Фернандес.

После этой победы российская команда набрала 15 очков и занимает второе место в группе I, отставая от бельгийцев на три очка.

В следующем матче отборочного раунда сборная России 16 ноября в Москве на стадионе «Лужники» сыграет против команды Шотландии.