Юлиан Брандт: У сборной Германии есть проблемы, которые еще требуют решения Полузащитник сборной Германии Юлиан Брандт прокомментировал победу команды в выездном матче квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года с Северной Ирландией (2:0).

- У нас есть проблемы, которые еще требуют решения. Мы сыграли лучше, чем в пятницу, но не все в атаке было прекрасно, особенно в плане последнего паса. Во втором тайме стало получше, но все же мы могли забивать еще. Исправить можно многое, и реализация - один из таких моментов, - приводит слова Брандта официальный сайт УЕФА.

Напомним, что ранее сборная Германии в рамках отборочного турнира уступила Голландии со счетом 2:4. После шести туров отборочного турнира сборная Германии с 12-ю очками занимает первое место в турнирной таблице группы С, опережая Северную Ирландию только по дополнительным показателям.

В следующем матче немецкая команда на выезде сыграет с Эстонией.