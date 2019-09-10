Кевин де Брюйне: Это вовсе не был выдающийся матч, просто сделали то, что были должны - Советский спорт
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10 сентября 2019 09:43Футбол

Кевин де Брюйне: Это вовсе не был выдающийся матч, просто сделали то, что были должны

Капитан сборной Бельгии Кевин де Брюйне прокомментировал крупную победу в матче 6-го тура группового этапа квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (4:0).

- Это вовсе не был выдающийся матч, мы просто сделали то, что были должны. Начало выдалось непростым, но после первого гола мы взяли игру под больший контроль и не дали Шотландии создать много моментов, - приводит слова де Брюйне официальный сайт УЕФА.

Добавим, что после шести туров отборочного турнира сборная Бельгии с 18 очками занимает первое место в турнирной таблице группы Е, опережая на три очка команду России.

В следующем матче Бельгия 10 октября на выезде сыграет против команды Сан-Марино.

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