Александр Бубнов: Второе место в группе сборная России уже не упустит Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре сборной России в матче отборочного раунда чемпионата Европы с командой Казахстана (1:0).

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- Казахстанцы построили очень плотную оборону с тремя центральными защитниками, при этом даже не помышляли о контригре.

Моменты у ворот Казахстана время от времени возникали, но остроты сильно недоставало, несмотря на то, что после перерыва россияне стали действовать гораздо активнее.

Тем не менее Россия добилась непростой победы и де-факто гарантировала себе путевку на Евро, второе место наша команда уже не упустит, - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что после победы над Казахстаном российская команда набрала 15 очков и занимает второе место в группе I, отставая от бельгийцев на три очка.

В следующем матче отборочного раунда сборная России 16 ноября в Москве на стадионе «Лужники» сыграет против команды Шотландии.