Пресс-атташе сборной Казахстана – о матче с Россией: Прием на высшем уровне - Советский спорт
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10 сентября 2019 15:03ФутболГичунцев Артур

Пресс-атташе сборной Казахстана – о матче с Россией: Прием на высшем уровне

Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова.

Нуркен Мирзагалиев, пресс-атташе сборной Казахстана, оценил уровень организации во время матча квалификации Евро-2020 с командой России.

«Прием просто на высшем уровне. Очень крутая организация со стороны РФС была. Плюс в Калининграде большая казахская диаспора, они приняли нас хорошо.

Когда приземлились в аэропорту, ощущение было, что мы в Астану прилетели. Все было здорово. Городом довольны, стадионом тоже. Будем надеяться, что наши сборные еще будут встречаться», – цитирует Мирзагалиева Life.ru.

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