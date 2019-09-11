Роналду забил четыре мяча в ворота Литвы В матче шестого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Литвы дома уступила Португалии – 1:5.

Загрузка... Покер в составе гостей оформил Криштиану Роналду. В другой встрече группы B Сербия победила Люксембург – 3:1.