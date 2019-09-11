Чехия с Кралом победила Черногорию Завершились еще два матча квалификации Евро-2020.

Новости СМИ2 В матче шестого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Чехии обыграла Черногорию – 3:0. Весь матч в составе победителей провел полузащитник «Спартака» Алекс Крал. В другой встрече группы A Англия обыграла Косово – 5:3. Англия занимает первое место в группе. Чехия – вторая.