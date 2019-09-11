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11 сентября 2019 00:12ФутболКоноплев Александр

Чехия с Кралом победила Черногорию

Завершились еще два матча квалификации Евро-2020.

В матче шестого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Чехии обыграла Черногорию – 3:0. Весь матч в составе победителей провел полузащитник «Спартака» Алекс Крал.

В другой встрече группы A Англия обыграла Косово – 5:3.

Англия занимает первое место в группе. Чехия – вторая.

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