Чехия с Кралом победила Черногорию

В матче шестого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Чехии обыграла Черногорию – 3:0. Весь матч в составе победителей провел полузащитник «Спартака» Алекс Крал.
В другой встрече группы A Англия обыграла Косово – 5:3.
Англия занимает первое место в группе. Чехия – вторая.
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