Вячеслав Караваев: России нужно выиграть все матчи и набрать максимум очков

Защитник сборной России Вячеслав Караваев оценил выступление команды в отборочном турнире Евро-2020.
В нынешнюю международную паузу сборная России одержала две победы: в гостях над Шотландией (2:1) и дома с Казахстаном (1:0) и продолжает занимать второе место в группе I.
«Считаю, что наша команда здорово играла, – приводят «Известия» слова 24-летнего игрока обороны. – Теперь, до выхода в финальную часть Евро-2020, по сути, осталось одержать одну-две победы. Тем не менее нужно выигрывать все матчи и постараться набрать максимум очков».
В следующую международную паузу сборная России сыграет 10 октября с Шотландией в «Лужниках» и 13 октября в гостях с Кипром.
Порье оказался лучше Конора, но Хабиб его «задушил» «Советский спорт» о победе чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье в главном событии турнира UFC 242, который прошел в Абу-Даби. 08.09.2019 00:30 ММА Усачев Владислав Проиграли в открытый хоккей. Почему «Спартак» уступил минскому «Динамо» «Спартак» смазал домашнюю премьеру. В присутствии более 10 тысяч зрителей хозяева уступили минчанам 4:5. 08.09.2019 20:45 Хоккей Домрачев Владислав Анзор Кавазашвили: Пора сломать систему «непорочного судейского братства» Легендарный советский вратарь, бронзовый призер ЧМ-1966 подготовил ряд предложений по реформированию судейской системы в российском футболе. 10.09.2019 19:44 Футбол Борисов Антон «Нам не хватило уважения к сопернику». «Северсталь» разгромила «Авангард» «Северсталь» сенсационно обыграла омичей со счетом 5:1. 06.09.2019 23:50 Хоккей Кузютина Елена Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нет Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью. 19.07.2019 10:30 Фигурное катание Волохов Юрий, Ишмеева Неля Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это миф В новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют. 09.08.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Эдуард Вартанян: Прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, а он победил уже в третьем Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 01:30 ММА Волохов Юрий Фернандес спас Черчесова. Россия вырвала победу у Казахстана, но разочаровала Ошибки Черчесова с выбором состава и планом на игру против Казахстана едва не стоили сборной России двух очков. 09.09.2019 23:45 Футбол Зибрак Артем «Внутри наступило облегчение». Мактавиш – о первом успехе в КХЛ Наставники «Локомотива» и ХК «Сочи» поделились мнением о прошедшей игре 10.09.2019 22:30 Хоккей Костяев Иван Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев