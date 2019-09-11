Вячеслав Караваев: России нужно выиграть все матчи и набрать максимум очков Россия занимает второе место в группе I отборочного турнира Евро-2020.

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Защитник сборной России Вячеслав Караваев оценил выступление команды в отборочном турнире Евро-2020.

В нынешнюю международную паузу сборная России одержала две победы: в гостях над Шотландией (2:1) и дома с Казахстаном (1:0) и продолжает занимать второе место в группе I.

«Считаю, что наша команда здорово играла, – приводят «Известия» слова 24-летнего игрока обороны. – Теперь, до выхода в финальную часть Евро-2020, по сути, осталось одержать одну-две победы. Тем не менее нужно выигрывать все матчи и постараться набрать максимум очков».

В следующую международную паузу сборная России сыграет 10 октября с Шотландией в «Лужниках» и 13 октября в гостях с Кипром.