Вячеслав Караваев: России нужно выиграть все матчи и набрать максимум очков - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 сентября 2019 07:31ФутболЛипкин Антон

Вячеслав Караваев: России нужно выиграть все матчи и набрать максимум очков

Россия занимает второе место в группе I отборочного турнира Евро-2020.

Защитник сборной России Вячеслав Караваев оценил выступление команды в отборочном турнире Евро-2020.

В нынешнюю международную паузу сборная России одержала две победы: в гостях над Шотландией (2:1) и дома с Казахстаном (1:0) и продолжает занимать второе место в группе I.

«Считаю, что наша команда здорово играла, – приводят «Известия» слова 24-летнего игрока обороны. – Теперь, до выхода в финальную часть Евро-2020, по сути, осталось одержать одну-две победы. Тем не менее нужно выигрывать все матчи и постараться набрать максимум очков».

В следующую международную паузу сборная России сыграет 10 октября с Шотландией в «Лужниках» и 13 октября в гостях с Кипром.

Порье оказался лучше Конора, но Хабиб его «задушил» «Советский спорт» о победе чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье в главном событии турнира UFC 242, который прошел в Абу-Даби. 08.09.2019 00:30 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Тактаров заявил, что UFC может избавиться от Хабиба Нурмагомедов – после победы над Порье: Это была славная охота (фото) Тони Фергюсон: У Хабиба скучный стиль
Проиграли в открытый хоккей. Почему «Спартак» уступил минскому «Динамо» «Спартак» смазал домашнюю премьеру. В присутствии более 10 тысяч зрителей хозяева уступили минчанам 4:5. 08.09.2019 20:45 Хоккей Домрачев Владислав
Анзор Кавазашвили: Пора сломать систему «непорочного судейского братства» Легендарный советский вратарь, бронзовый призер ЧМ-1966 подготовил ряд предложений по реформированию судейской системы в российском футболе. 10.09.2019 19:44 Футбол Борисов Антон
«Нам не хватило уважения к сопернику». «Северсталь» разгромила «Авангард» «Северсталь» сенсационно обыграла омичей со счетом 5:1. 06.09.2019 23:50 Хоккей Кузютина Елена
Еще по теме:
СКА победил «Сибирь», «Авангард» обыграл «Спартак» «Локомотив» обыграл «Сочи» «Адмирал» одержал победу над «Трактором» в матче КХЛ
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нет Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью. 19.07.2019 10:30 Фигурное катание Волохов Юрий, Ишмеева Неля
Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это миф В новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют. 09.08.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Эдуард Вартанян: Прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, а он победил уже в третьем Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 01:30 ММА Волохов Юрий
Фернандес спас Черчесова. Россия вырвала победу у Казахстана, но разочаровала Ошибки Черчесова с выбором состава и планом на игру против Казахстана едва не стоили сборной России двух очков. 09.09.2019 23:45 Футбол Зибрак Артем
«Внутри наступило облегчение». Мактавиш – о первом успехе в КХЛ Наставники «Локомотива» и ХК «Сочи» поделились мнением о прошедшей игре 10.09.2019 22:30 Хоккей Костяев Иван
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Новости
07:31 Футбол Вячеслав Караваев: России нужно выиграть все матчи и набрать максимум очков
00:16 Футбол Турция и Франция добились побед
00:12 Футбол Чехия с Кралом победила Черногорию
00:07 Футбол Роналду забил четыре мяча в ворота Литвы
23:06 Легкая атлетика Европа обыграла США в легкоатлетическом матче
22:22 Футбол Российская молодежка потеряла очки в матче с Болгарией
21:54 Хоккей СКА победил «Сибирь», «Авангард» обыграл «Спартак»
21:32 Хоккей «Локомотив» обыграл «Сочи»
20:47 Волейбол Россиянки вышли в четвертьфинал чемпионата мира
19:21 Футбол Болгария – Россия. Максименко сыграет с первых минут
19:03 Умер журналист Игорь Масленников
18:55 Футбол Президент «Реала»: Наш успех подкосил команду. Мы должны принять критику
18:35 Баскетбол Испанские баскетболисты вышли в полуфинал ЧМ, обыграв команду Польши
18:25 Футбол Агент Жонатаса намекнул, что на игрока претендуют «Динамо» и ЦСКА
18:04 Футбол Гол Азмуна помог сборной Ирана обыграть Гонконг в матче квалификации ЧМ-2022
17:47 Легкая атлетика Анна Чичерова – о решении IAAF: Очень жаль, не лучшая новость, но я была готова
17:25 Футбол «Спартак» выступит на турнире в США. Он пройдет во время зимних сборов
17:08 Футбол Черчесов попросил закрыть вопрос о совмещении постов
16:43 Баскетбол Сборная Сербии проиграла команде Аргентины в четвертьфинале ЧМ
16:22 Хоккей «Адмирал» одержал победу над «Трактором» в матче КХЛ
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика