Криштиану Роналду: Победы в одном из следующих двух матчей будет достаточно для выхода на Евро Португалец сделал покер в ворота Литвы.

Загрузка...

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2020 с Литвой (5:1) на стадионе ЛФФ в Вильнюсе, в котором он забил четыре гола.

«Я счастлив и наслаждаюсь этим моментом, не потому что я забил, а из-за уровня игры, который мы показываем в последние годы, – приводит A Bola слова 34-летнего нападающего. – А мне нужно и дальше помогать сборной.

Самым сложным было выиграть в Сербии. А здесь нужно было продолжить победную серию. Мы близки к выходу на Евро. Впереди у нас две игры: одна – дома, другая – в гостях. Думаю, победы в одном из этих двух матчей будет достаточно».

Напомним, Португалия набрала восемь очков в 12 матчах и занимает второе место в группе B, лидером которой остается Украина (13 очков).

В следующую международную паузу Португалия примет Люксембург в Лиссабоне (11 октября) и сыграет с Украиной в Киеве (14 октября).