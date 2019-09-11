Луис Адриано сделал хет-трик в ворота «Флуминенсе»

Форвард «Палмейраса» Луис Адриано оформил хет-трик в матче чемпионата Бразилии с «Флуминенсе» (3:0) на стадионе «Альянц Парк» в Сан-Паулу.
32-летний бразилец открыл счет на девятой минуте, а после перерыва еще дважды поразил ворота соперника, после чего был заменен.
Отметим, что эти голы стали первыми для Луиса Адриано в составе «Палмейраса» в чемпионате Бразилии. Ранее он отличился в матче с «Гремио» (1:2) в Кубке Либертадорес. Всего на счету бывшего форварда «Спартака» теперь четыре гола в шести матчах.
Напомним, Луис Адриано перешел из «Спартака» в «Палмейрас» 30 июля, подписав с клубом четырехлетний контракт.
Чемпионат Бразилии
16-й тур
«Палмейрас» – «Флуминенсе» – 3:0 (1:0)
Голы: Луис Адриано, 9, 58, 63.
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