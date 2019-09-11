Антуан Гризманн – после второго нерализованного пенальти: Я в хорошей форме Француз не забил с пенальти во втором матче сборной подряд.

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал победу над Андоррой (3:0) в матче отборочного турнира Евро-2020 на «Стад де Франс» в Сен-Дени.

«Нереализованный пенальти – это очень обидно, – приводит слова 28-летнего француза официальный сайт УЕФА. – Но, как я сказал после предыдущего промаха в субботу, я в хорошей форме. Мне нужно продолжать работать. Это напоминание о том, что работа никогда не заканчивается.

Две победы в двух матчах – это то, чего мы хотели. У нас было преимущество в том, что мы играли перед своими болельщиками. Соперник был ниже классом, но зрителей все равно было много. И я хочу поблагодарить их за то, что они пришли».

Отметим, что Гризманн не забил пенальти во втором матче подряд. В субботу он также не смог забить с пенальти в ворота Албании (4:1).

Франция набрала 15 очков в шести матчах и занимает второе место в группе H, уступая Турции по дополнительным показателям.

В следующую международную паузу Франция сыграет в гостях с Исландией (11 октября) и дома с Турцией (14 октября).