Клеман Лангле: Варан помогает мне по ходу матчей Франция победила Андорру на «Стад де Франс».

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Защитник сборной Франции Клеман Лангле подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2020 с Андоррой (3:0) на «Стад де Франс» в Сен-Дени.

«Думаю, мы показали хороший футбол в обоих матчах, – приводит слова 24-летнего француза официальный сайт УЕФА. – Мы набрали шесть очков и забили много голов.

У Рафаэля Варана большой опыт, и он помогает мне по ходу матчей. Наше взаимодействие получилось хорошим, и мы прекрасно дополняли друг друга».

Напомним, Лангле забил второй гол в ворота Андорры. Этот мяч стал для него первым в составе национальной команды.

Франция набрала 15 очков в шести матчах и занимает второе место в группе H, уступая Турции по дополнительным показателям.

В следующую международную паузу Франция сыграет в гостях с Исландией (11 октября) и дома с Турцией (14 октября).