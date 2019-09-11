Компани не сыграет в прощальном матче. Он получил травму Этим летом бельгиец вернулся в «Андерлехт».

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11 сентября бывший капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани должен был провести прощальный матч. Он не сможет принять участие в игре, поскольку получил очередную травму.

«Типичная история. Начало сезона я постоянно встречаю в лазарете. У меня повреждение задней поверхности бедра», – приводит слова бельгийского футболиста журналист The Athletic Сэм Ли.

В составе «Манчестер Сити» 33-летний бельгиец четыре раза становился чемпионом Англии, выиграл два Кубка Англии и четыре Кубка английской лиги.