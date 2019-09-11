Госдума отправила на доработку законопроект о продаже пива на стадионах Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи вернул на доработку законопроект о продаже пива на стадионах.

По словам депутата Дмитрия Свищева, на чемпионате Европы-2020 пиво будет продаваться в любом случае.

– К сожалению, нам вдолбили стереотип, что пиво на стадионах – плохо. Теперь у людей пиво – это алкоголизм, люди, валяющиеся пьяными в подворотнях, и так далее. Чемпионат мира и Кубок конфедераций показали положительный пример, сейчас и на Евро будет разрешена продажа пива. Пивные компании – глобальные спонсоры футбола, и от этого нам никуда не уйти.

Не надо делать из болельщиков каких-то демонов, которые напиваются пивом и валяются потом. Это не так. Практика мировая и чемпионата мира показала, что это заблуждение, – приводит слова Свищева НТВ.