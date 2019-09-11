Анчелотти недоволен ремонтом стадиона «Наполи» Главному тренеру «Наполи» Карло Анчелотти не понравился ремонт на арене клуба «Сан Паоло».

Работы проводил муниципалитет Неаполя в связи с Универсиадой-2019. Клуб согласился передать арену организаторам в обмен на небольшой ремонт стадиона.

– Я посмотрел на раздевалку и потерял дар речи. За два месяца можно построить дом, а они не смогли отремонтировать две раздевалки. Это неуважение к клубу, игрокам и городу, – приводит слова Анчелотти Football Italia.