Анчелотти недоволен ремонтом стадиона «Наполи»

Работы проводил муниципалитет Неаполя в связи с Универсиадой-2019. Клуб согласился передать арену организаторам в обмен на небольшой ремонт стадиона.
– Я посмотрел на раздевалку и потерял дар речи. За два месяца можно построить дом, а они не смогли отремонтировать две раздевалки. Это неуважение к клубу, игрокам и городу, – приводит слова Анчелотти Football Italia.
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