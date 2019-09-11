«Брешиа» не разрешала Балотелли играть в прощальном матче Компани Футболист взялся за старое.

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Нападающий «Брешиа» Марио Балотелли сыграл в прощальном матче Венсана Компани, с которым они вместе выступали за «Манчестер Сити».

По данным FC Update, скандальный футболист не сообщил своему начальству об участии в этом матче. Отмечается, что завтра в 9 утра он должен быть на тренировке «Брешиа».