Вячеслав Караваев – о переходе в «Зенит»: Березуцкие сказали: дерзай, это шаг вперед Защитник сменил «Витесс» на «Зенит» перед закрытием трансферного окна.

Новичок «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о том, как на переход отреагировали братья Алексей и Василий Березуцкие, которые входят в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе».

– Нет, (они) не шутили, – приводит слова 24-летнего игрока обороны официальный сайт клуба. – Наоборот, поздравили. Сказали: дерзай, это новый вызов и шаг вперед. Получил только поздравления.

– Против ЦСКА будет принципиальный матч?

– Все игры принципиальные. Как для меня, так и для всех футболистов.

Напомним, воспитанник ЦСКА выступал за «Витесс» с 2018 года. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до июня 2023 года.