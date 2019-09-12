Ари: Надеюсь, что меня вызовут на матчи сборной России в октябре Россия сыграет с Шотландией и Кипром.

Форвард «Краснодара» Ари заявил, что рассчитывает получить вызов в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией и Кипром.

«Я надеюсь на то, что меня вызовут на матчи сборной России в октябре, – приводит ТАСС слова 33-летнего российского нападающего. – У меня уже есть опыт выступления за сборную России. Россия сейчас очень сильна, поэтому нужно доказывать, что ты достоин вызова в сборную».

Напомним, в международную паузу в сентябре Россия победила Шотландию (2:1) и Казахстан (1:0) и закрепилась на втором месте в группе I.

В следующую международную паузу Россия сыграет 10 октября с Шотландией в «Лужниках» и 13 октября с Кипром в Никосии.

Добавим, что Ари дебютировал в сборной России в ноябре прошлого года, когда сыграл в товарищеском матче с Германией и матче Лиги наций со Швецией.