Ари вернули 12 часов общей стоимостью 23 миллиона рублей Злоумышленник проник в дом игрока через окно.

Форварду «Краснодара» Ари вернули 12 часов общей стоимостью 23 миллиона рублей, сообщает официальный сайт Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудниками УМВД России по городу Краснодару задержан мужчина, подозреваемый в краже дорогостоящих наручных часов, принадлежащих Ари.

По версии следствия, злоумышленник незаконно проник в домовладение игрока через окно и похитил часы.

Следственным управлением УМВД России по городу Краснодару возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый местный житель. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По имеющейся информации, несколько украденных часов задержанный успел продать, другие спрятал в подвале заброшенного строения неподалеку от своего дома. Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции и передано законному владельцу.