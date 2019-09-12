Верратти согласовал условия нового контракта с «ПСЖ» Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти готов подписать новый контракт с парижским клубом.

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Как сообщает Calciomercato, агент игрока Мино Райола и спортивный директор «ПСЖ» Леонардо после длительных переговоров пришли к соглашению, согласно которому 26-летний итальянский полузащитник подпишет контракт с клубом до 2024 года и будет зарабатывать 12 миллионов евро в год.

Отмечается, что кроме этого Верратти получит капитанскую повязку.

Напомним, что хавбек перешел в «ПСЖ» из «Пескары» летом 2012 года. С тех пор он провел 282 матча за французский клуб и записал на свой счет девять забитых мячей и 47 голевых передач, а также получи 83 желтых и 5 красных карточек.