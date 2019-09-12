БАТЭ объявил о трансфере Ходжаниязова в «Сумгаит» Российский защитник Джамалдин Ходжаниязов сменил БАТЭ на «Сумгаит», сообщает официальный сайт белорусского клуба.

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Футболист играл за борисовчан с весны 2019 года.

«От души благодарим Джамала за время, проведенное в нашем клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – написано на сайте БАТЭ.

Также в карьере футболиста были «Зенит», «Амкар», «Орхус», петербургское «Динамо», «Балтика» и «Урал».

Трансферная стоимость 23-летнего Ходжаниязова оценивается в 300 тысяч евро.