БАТЭ объявил о трансфере Ходжаниязова в «Сумгаит»

Футболист играл за борисовчан с весны 2019 года.
«От души благодарим Джамала за время, проведенное в нашем клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – написано на сайте БАТЭ.
Также в карьере футболиста были «Зенит», «Амкар», «Орхус», петербургское «Динамо», «Балтика» и «Урал».
Трансферная стоимость 23-летнего Ходжаниязова оценивается в 300 тысяч евро.
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