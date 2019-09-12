Каррера приглашал Тотти в «Спартак» Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что уговаривал экс-капитана «Ромы» Франческо Тотти перейти в московский клуб в 2017 году.

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Итальянец отказал своему соотечественнику и завершил карьеру в возрасте 40 лет.

– Пару лет назад я пытался привести Тотти в «Спартак» через моего помощника Атиллу Мальфатти, но он, увы, решил, что пора завершать карьеру. Франческо – пример верности клубу, он всегда носил одну футболку, футболку «Ромы», – приводит слова Карреры Sport24.

Тотти выступал за «Рому» с 1992 года регулярно отказываясь от перехода в европейские топ-клубы.