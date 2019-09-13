Игорь Лещук: Денисов пихал так, что молодым поначалу было страшно Футболист выступал за бело-голубых с 2013 по 2017 год.

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Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук поделился впечатлениями от работы с российским полузащитником Игорем Денисовым, который минувшим летом завершил карьеру.

«Ну, я редко видел, как он улыбается. Если кто-то позволял себе где-то недобежать, он пихал так, что молодым поначалу было страшно. Но по делу все говорил. Считаю, что в каждой команде должен быть такой человек. Ему важно было постоянно выигрывать, даже в двусторонках», – цитирует игрока официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, Денисов отыграл за «Динамо» 74 матча, забил один гол и отдал четыре голевых передачи.