Ребров – Самедову: Саня, ты пример для молодого поколения (фото) Российский футболист завершил карьеру минувшим летом.

Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров, ставший чемпионом России вместе с Александром Самедовым в составе красно-белых, высказался в адрес бывшего партнера по команде.

«Не так много футболистов, с которыми мы друг против друга играли еще в школьные годы на первенстве Москвы и общаемся до сих пор. Еще меньше сумели дорасти до уровня команд премьер-Лиги. Таких ребят моего возраста не так много. Наверное, это нормальная статистика для профессионального спорта. Одним из таких людей является человек на фото рядом со мной. Вы все его прекрасно знаете. Саша Самедов не так давно закончил профессиональную карьеру. Яркую, насыщенную, позавидовать которой может каждый. Никогда не забуду, как в Сокольниках, в манеже, на ковровом покрытии Саша, Дима Торбинский и компания возили нас… Если бы не мое мастерство (после этой фразы вся команда МИФИ-84, прочитав, взялась за животы и вспомнила все мои «сейвы» на школьном уровне), счет было бы страшно вспоминать!

Также с Сашей мы пересекались в молодежной и первой сборных России. Он играл, я больше смотрел со стороны. И вот на закате карьеры мы встретились в великом и могучем, где провели славное совместное время и достигли главной высоты – чемпионства. Саня, ты пример для молодого поколения не только на поле, но и в том, как правильно жить после окончания профессиональной карьеры. Успехов во всех твоих делах! Мы всегда рады встрече с тобой», – написал Ребров в соцсети.

Последним клубом 35-летнего Самедова были «Крылья Советов». Ранее он выступал в московских клубах: «Спартаке» «Локомотиве» и «Динамо», став чемпионом страны, а также четырехкратным обладателем Кубка России.