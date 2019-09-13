«Спартак» победил «Урал» в матче молодежного первенства Встреча прошла на домашней арене красно-белых.

Футболисты московского «Спартака» нанесли поражение игрокам «Урала» в матче девятого тура молодежного первенства России (3:1).

В составе победителей отличились Максим Калачевский, оформивший дубль (40-я и 68-я минуты), а также Степан Оганесян (43). Единственный мяч гостей забил Денис Новиков (85).

Добавим, что основные команды сыграют в субботу, 14 сентября. Начало встречи – 16.30 мск.