Россия – Шотландия. РФС опубликовал цены на билеты

Следующий матч квалификации Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова проведут со сборной Шотландии.
Как сообщает пресс-служба РФС, самый дешевый билет обойдется болельщику в 1000 рублей. Ценник самого дорого составляет 3300 рублей. При этом на некоторые сектора продажа пока закрыта.
Туром ранее сборная России обыграла команду Казахстана (1:0), а шотландцы уступили Бельгии (0:4).
Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай Александр Волков: UFC заинтересован в том, чтобы я включился в гонку за титул Российский боец UFC Александр Волков рассказал о работе на Первом канале во время поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, а также оценил своего следующего соперника – Жуниора дос Сантосе. 13.09.2019 15:15 ММА Усачев Владислав «Внутри наступило облегчение». Мактавиш – о первом успехе в КХЛ Главные тренеры «Локомотива» и ХК «Сочи» поделились мнением о прошедшей игре 10.09.2019 22:30 Хоккей Костяев Иван «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий «Профессор» непременно будет раскачивать лодку. Назначение Ларионова добавит проблем Почему назначение Игоря Ларионова советником главы штаба сборной России таит в себе опасность.
11.09.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав Ари обворовали на 23 миллиона рублей и это не Дзюба. Кто еще пострадал от воров Нападающий «Краснодара» и сборной России Ари чуть не попал на 23 млн рублей. У футболиста украли часы ровно на такую сумму. 12.09.2019 15:45 Футбол Анисимов Вадим Орел. Фантазиста. В «Спартаке» растет защитник, который может затмить Фетисова В «Спартаке» появился 17-летний защитник Александр Никишин, которого хвалит сам главный тренер красно-белых Олег Знарок. 10.09.2019 06:30 Хоккей Домрачев Владислав Воробьев проиграл во второй раз, ЦСКА оступился в Нижнем Новгороде «Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях дня в КХЛ. 11.09.2019 22:00 Хоккей Костяев Иван Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Сегодня – Медведева, завтра – Туктамышева. 8 вопросов нового сезона Стартуют первые «взрослые» международные турниры этой осени. В четверг в Канаде будет кататься Евгения Медведева, а в пятницу в Италии – Елизавета Туктамышева. 12.09.2019 12:00 Фигурное катание Тигай Лев