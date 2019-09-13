Россия – Шотландия. РФС опубликовал цены на билеты Встреча состоится 10 октября и пройдет на стадионе «Лужники». Начало поединка – 21.45 мск.

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Следующий матч квалификации Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова проведут со сборной Шотландии.

Как сообщает пресс-служба РФС, самый дешевый билет обойдется болельщику в 1000 рублей. Ценник самого дорого составляет 3300 рублей. При этом на некоторые сектора продажа пока закрыта.

Туром ранее сборная России обыграла команду Казахстана (1:0), а шотландцы уступили Бельгии (0:4).