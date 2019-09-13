Тотти вступился за российского школьника: Учителям следует задуматься. Это несправедливо

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти встал на защиту сибирского школьника Прохора Ильиных.
По информации СМИ, ребенок пришел в школу с прической в стиле нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, что вызвало недовольство среди учителей. Руководство учебного заведения потребовало имидж юного футболиста, однако, его мать ответила отказом.
«Это неправильно и сюрреалистично. Несправедливо, когда человека, а тем более ребенка, притесняют потому, что он следует за своим кумиром.
Я не вижу в этом ничего плохого. Учителям следует задуматься», – приводит слова Тотти Corriere dello Sport.
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