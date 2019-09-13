Полиция эвакуировала болельщиков с домашнего стадиона «Дерби Каунти» (видео) Полиция эвакуировала зрителей, находящихся на стадионе «Прайд Парк» перед матчем 7-го тура чемпионшипа между «Дерби Каунти» и «Кардифф Сити».

Журналист talkSPORT Джефф Питерс опубликовал в своем Twitter видео, на котором видно, как футболисты покидают поле.

«Аварийная эвакуация с стадиона в «Прайд Парк» перед матчем «Дерби» с «Кардиффом», - подписал видеозапись журналист.

Добавим, что спустя несколько минут болельщикам разрешили вернутся на трибуны. На данный момент заканчивается первый тайм встречи, счет ничейный – 1:1.