Нико Ковач: Теперь все начинается по-настоящему

- Теперь все начинается по-настоящему. Мы хорошо начали сезон, хотя и разочарованы двумя потерянными очками в матче с «Гертой». До следующего перерыва на матчи сборных шесть матчей, после которых мы хотим выйти на хорошую позицию.
Мы знаем, что нас ожидает. Матчи с «Лейпцигом» всегда жаркие, но мы мотивированы. Мы чемпионы Германии и едем с уверенностью в своих силах и желанием победить. Они сейчас первые, но после матча мы хотим ими стать, - цитирует Ковача пресс-служба мюнхенской команды.
Напомним, что после трех туров «Бавария» набрала семь очков и занимает третью строчку в турнирной таблице бундеслиги. Лидирует в чемпионате «РБ Лейпциг», одержавший на старте сезона три победы.
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