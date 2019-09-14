«Атлетик» в 200-й раз сыграл 0:0 в примере

«Атлетик» в 200-й раз завершил матч в примере нулевой ничьей, сообщает твиттер OptaJose. В пятницу баски разошлись миром с «Мальоркой» в четвертом туре чемпионата на стадионе «Сон Муа» в Пальма-де-Мальорке.
Рекордсменом по этому показателю в истории примеры остается «Эспаньол», у которого на одну нулевую ничью больше.
Отметим, что красно-белые по-прежнему не проигрывают в нынешнем сезоне. В четырех матчах у команды две победы, две ничьи, восемь очков и второе на данный момент место в турнирной таблице примеры.
В пятом туре 22 сентября «Атлетик» примет «Алавес» на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао.
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