ЦСКА и «Тамбов» не смогли выявить победителя в матче молодежного первенства России Матч основных команд состоится 15 сентября и стартует в 15.30 мск.

Московский ЦСКА сыграл вничью с «Тамбовом» в гостевом матче 9-го тура молодежного первенства России. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе армейцев гол забил Камиль Салахетдинов. Он отличился на 13-й минуте. «Тамбов» восстановил равновесие благодаря голу Егора Шаповалова, который реализовал пенальти на 69-й минуте.

ЦСКА, набрав 18 очков, вышел на второе место в таблице, а «Тамбов», у которого 14 баллов, расположился на 6-й позиции.