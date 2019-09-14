Гол Неймара в компенсированное время матча принес «ПСЖ» победу над «Страсбуром» Футболисты «ПСЖ» одержали победу над «Страсбуром» в домашнем матче 5-го тура чемпионата Франции со счетом 1:0.

Единственный мяч в компенсированное время матча забил бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар (90+2).

После этой игры «ПСЖ» набрал 12 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице лиги 1. «Страсбур», имея в активе три очка, занимает 18-е место.

В следующем туре «ПСЖ» в гостях сыграет против «Лиона», а «Страсбур» на своем поле встретится с «Нантом».