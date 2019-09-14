Гол Неймара в компенсированное время матча принес «ПСЖ» победу над «Страсбуром»

Единственный мяч в компенсированное время матча забил бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар (90+2).
После этой игры «ПСЖ» набрал 12 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице лиги 1. «Страсбур», имея в активе три очка, занимает 18-е место.
В следующем туре «ПСЖ» в гостях сыграет против «Лиона», а «Страсбур» на своем поле встретится с «Нантом».
Трусова и Туктамышева затмили Загитову с Медведевой (видео) В «Лужниках» произвольными программами завершились предсезонные контрольные прокаты сильнейших фигуристов России. 08.09.2019 23:15 Фигурное катание Тигай Лев Лионель Месси: Я никогда не просил вернуть Неймара в «Барсу» Знаменитый форвард «Барселоны» и сборной Аргентины в интервью каталонскому изданию Sport рассказал много интересного. Вот выжимка. 14.09.2019 08:09 Футбол Сергеев Иван Лю ответила Валиевой четверным лутцем. Американка тоже выиграла этап Гран-при В США на 2-м турнире юниорской серии Гран-при Алиса Лю первой в истории женского катания сделала в одной программе и тройной аксель, и прыжок в четыре оборота. 01.09.2019 13:40 Фигурное катание Тигай Лев «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий Это не календарь, а издевательство над «Локомотивом» Ситуация с календарем матчей команды Юрия Семина во второй половине сентября заставляет вспомнить известную народную мудрость: у нас все равны, но есть те, кто равнее. 13.09.2019 15:30 Футбол Мощенко Захар Порье оказался лучше Конора, но Хабиб его «задушил» «Советский спорт» о победе чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье в главном событии турнира UFC 242, который прошел в Абу-Даби. 08.09.2019 00:30 ММА Усачев Владислав Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Эдуард Вартанян: Прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, а он победил уже в третьем Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 01:30 ММА Волохов Юрий Такого еще не было: Загитова, Медведева и Туктамышева – на одном катке В «Лужниках» стартовали контрольные прокаты лучших российских фигуристов перед началом сезона-2018/19. 07.09.2019 20:00 Фигурное катание Тигай Лев Медведев – первый после Сафина. Россиянин вышел в финал US Open Даниил Медведев отыграл сетбол в первой партии, дожал болгарина Григора Димитрова в трех сетах и впервые в карьере пробился в финал на «Большом шлеме». Первым из россиян – после успеха Марата Сафина на Australian Open в 2005 году. 07.09.2019 04:00 Теннис Мысин Николай