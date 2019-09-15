Нико Ковач: По итогу матча с «Лейпцигом» мы имеем обидный результат - Советский спорт
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15 сентября 2019 00:34Футбол

Нико Ковач: По итогу матча с «Лейпцигом» мы имеем обидный результат

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал ничью в гостевом матче 4-го тура чемпионата Германии против «РБ Лейпцига» (1:1).

- В первом тайме мы играли сенсационно, это была пока что наша лучшая игра в текущем сезоне. Мы ничего не позволяли сопернику, но должны были извлекать больше пользы из нашего доминирования.

Затем мы сами создали себе неприятности. Мы получили пенальти в свои ворота после простой потери мяча. Во втором тайме «Лейпциг» перестроился, мы должны были лучше контролировать середину поля. Таким образом игра превратилась в открытый обмен ударами. По итогу мы имеем обидный результат, - приводит слова Ковача пресс-служба «Баварии».

Напомним, что после этой игры «РБ Лейпциг», набрав десять очков, продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги. «Бавария», имея в активе восемь очков, расположилась на третьей строчке.

В следующем матче команда Ковача сыграет на своем поле против «Кельна».

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