«Динамо» разгромило «Уфу» и возглавило турнирную таблицу молодежного первенства Футболисты «Динамо» обыграли «Уфу» в домашнем матче 9-го тура молодежного первенства со счетом 6:0.

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В составе московской команды голами отметились Илья Гоманюк (20-я и 35-я минута) и Игорь Школик (40, 64, 90), еще один мяч в свои ворота отправил защитник уфимцев Альберт Гильманшин (83).

После этой игры «Динамо», набрав 19 очков, вышло в лидеры турнирной таблице молодежного первенства. «Уфа», имея в активе 2 очка, занимает 16-е место.

Добавим, что в следующем туре «Динамо» на своем поле сыграет против «Сочи», а «Уфа» дома примет «Спартак».