«Тамбов» - ЦСКА. Чуперка получил две желтые карточки за минуту В воскресенье, 15 августа, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске проходит матч 9-го тура российской премьер-лиги между «Тамбовом» и ЦСКА.

Загрузка... На 72-й минуте главный арбитр матча Михаил Вилков удалил с поля полузащитника тамбовского клуба Валерия Чуперку. Напомним, что на 66-й минуте встречи нападающий армейцев Федор Чалов не смог реализовать 11-метровый удар. На данный момент идет второй тайм встречи, счет равный – 0:0.