Кокорина и Мамаева освободят в первой половине дня во вторник Футболисты будут освобождены по УДО.

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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут освобождены из колонии в первой половине дня во вторник.

«По закону освобождение по УДО происходит в первой половине дня. До обеда это должно произойти», – приводит Sport24.ru слова начальника пресс-службы УФСИН по Белгородской области Ксении Белоусовой.

Напомним, 6 сентября Алексеевский суд Белгородской области принял решение о об освобождении Кокорина, его брата Кирилла и Мамаева по УДО.

Братья Кокорины и Мамаев находятся в колонии с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года. 17 сентября решение суда должно вступить в силу.